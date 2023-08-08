"Чего хочешь ты": Елена Яковлева сыграла соцработника в фильме "Свет"

Фильм молодого режиссера Антона Коломейца "Свет" привлек к себе внимание еще на защите в Минкультуры какое-то время назад, потому что было рассказано: Елена Яковлева сыграет в нем соцработника. Всплеск новостей, потом о картине забыли, да и создатели не стремились напомнить. Никаких дополнительных релизов-инфоповодов.

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Как оказалось, за время работы над картиной сменился продюсер - им стала Анна Шалашина. И вдруг вчера во время конкурсного показа на 31 кинофестивале в Выборге "Свет" засиял так ярко, что можно предположить на данный момент, по крайней мере, что фильм получит на фестивале приз зрительских симпатий. А даже если и не получит, все рано первые зрители картину, судя по отзывам, приняли с любовью.

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Если считать вторую картину также дебютом (а так иногда принято), то можно говорить о том, что Коломеец выступил в конкурсе Выборга в числе дебютантов. Однако автор этих строк хорошо помнит первый полнометражный фильм Антона Коломейца "Ваш репетитор" - он был показан в конкурсе дебютов "Кинотавра", призов не получил, но был весьма заметным и обсуждаемым. Это была несовершенная работа, но в ней чувствовалось умение режиссера создать настроение и проникнуться, даже раствориться в том, о чем он снимает. Кстати, одним из продюсеров фильма был Валерий Тодоровский. Если представить развитие творчества режиссера в виде графика, то "Свет" - это резкий подъем наверх, словно Коломеец проделал серьезную работу над ошибками и взял новую высоту.

Главная героиня фильма Таня (Елена Яковлева) готовится отметить свое 60-летие. У нее замечательный муж, приезжает на праздник сын - Митька. Поздравить Таню готовы многие, так как она пользуется авторитетом на работе - службе опеки пожилых. В обязанности сотрудников входят помыть-постирать, приготовить еду, принести продукты... Многие подопечные - лежачие, но в дома престарелых не торопятся. Дома, как говорится, и стены помогают.

В один из дней на работу к Тане приезжает офисный сотрудник - мужчина лет 40 - Дмитрий. Ему нужна помощь - хочет пригласить соцработника для близкой родственницы. Но он, как и многие, боится казенщины-рутины, бессердечного отношения. Приходит он как раз в такой момент, когда у Тани рабочая планерка, она торопится, не может нормально поговорить. Дмитрия коробит ее профессиональная лексика. Он берет паузу на принятие решения и в итоге отказывается от услуг. Однако Таню его поведение и вопросы с самого начала сильно задевают. Даже непонятно, почему она так реагирует - наверняка же часто сталкивается с подобным. А режиссер уже тянет за эту ниточку и раскручивает весь клубок. И зритель идет, как за судьбоносной нитью Ариадны, и попадает... в советское прошлое, туда, где Таня - еще молодая девушка, и начинает понимать, почему она выбрала эту работу и отчего Таня такая, какая она есть.

Фильм состоит из двух переливающихся друг в друга эпох-частей. И в кои-то веки в нашем современном кино достойно показано советское прошлое. Причем не за счет дорогостоящих нарядов и декораций, а за счет правдивости атмосферы. Молодую Таню играет Дарья Коныжева: по собственному признанию актрисы, они с Еленой Яковлевой на съемках даже не пересекались, будучи толком не знакомы. И в этом плане невозможно объяснить словами, как же двум актрисам удалось продемонстрировать такую внутреннюю глубокую связь в фильме. Они даже непохожи, но безоговорочно веришь, что такой именно Таня и была. У молодой Тани есть подруга, ее играет Милана Владыкина. Чистые, неиспорченные девочки начинают во флэшбэках знакомиться со взрослой жизнью. Девичья дружба с ее любовью-ревностью в картине представлена так ненарочито тонко, что вызывает самые трогательные чувства, и это - не мимимишность, как принято сейчас говорить, а естественный процесс - как простые и наивные девушки узнают и сравнивают жизнь реальную и ту, какой она, им казалось, должна быть.

Режиссер Антон Коломеец рассказывает, что родители ему очень помогли в работе над картиной. Получился своего рода семейный подряд. Дотошный папа помогал подбирать музыку, родители много рассказывали о своей жизни в молодости - в общем, стали основными консультантами. Интересно спросить этих родителей, что они почувствовали при просмотре фильма. Наверное, были растроганы до слез, потому что сын Антон с их молодостью обошелся крайне бережно, как с хрустальной вазой. Посиделки, песни под гитару, первая любовь, отношения героинь с их родителями, друзьями-знакомыми. Особое внимание обращает на себя и актриса, играющая маму Тани, - Елена Жданова: словно выписана из позднесоветских лет и появилась в фильме, совершив телепортацию во времени.

В работе над картиной режиссеру помогла и энергетика отдаленных от центра мест. Он хотел снимать фильм в Новосибирске, но в итоге часть фильма снималась в Мурманске, а три актрисы из Новосибирска были специально привезены на съемочную площадку. Одна из них как раз Елена Жданова. Зрителям не встретить в современных фильмах-сериалах такого лица. В картине чувствуется неиспорченность звездностью, хотя Яковлева - мегазвезда российского кино. Ее сейчас очень много в разных картинах, но в фильме "Свет" она совершенно особенная. Это одна из лучших киноролей актрисы за последнее время.

На протяжении почти двухчасового фильма зрители наблюдают над тем, как из Тани из прошлого получилась Таня настоящая. Как из эгоцентричной девочки, которая фокусировала свет на себе, проявилась женщина, которая стремится отдавать свет другим. В фильме во всех смыслах происходит игра со светом. Но самое важное - внутренний свет человека: когда он проявляется, в какие периоды жизни человек особенно освещен, словно в театральном прожекторе, и так далее.