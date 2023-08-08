«Щенячий патруль» вернется с 11 сезоном и полнометражным мультфильмом

Быстро растут: чужие дети и количество сезонов в любимых шоу. Команда отважного «Щенячьего патруля» скоро обзаведётся 11 сезоном и не только. Тлум.Ру делится подробностями.

Что там?

Во-первых, вселенной, где щенки занимаются спасением людей, стукнуло без малого 10 лет — юбилей и в принципе солидный возраст для анимационного шоу. Во-вторых, в эту часть одобрили новый сезон, 11 по счёту. В-третьих, заодно продлили на 2 сезон и спин-офф проект под названием «Крепыш и команда» (в оригинале «Rubble & Crew»). В-четвёртых — вы ещё не устали считать? А то это не конец! — 11 августа на стриминговом сервисе Paramount+ появится свежий специальный выпуск, состоящий из 6 эпизодов «Щенячий патруль: Мотощенки».

В-пятых, полнометражный мультфильм «Щенячий патруль: Мегафильм» выйдет в большой прокат осенью — 29 сентября. И похоже, что рекламщики, отвечающие за необходимые даты и прочее, решили устроить второй «Барбигеймер», ведь приключения щенков выйдут одновременно с новой частью франшизы «Пила». И что вы думаете? Верно, фанатские постеры и мемы начали активно появляться на просторах Интернета. Ни минуты покоя настоящим киноманам.