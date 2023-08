Журналист Дэн Акерман подал в суд на Apple из-за фильма "Тетрис" с Ефремовым

Главный редактор сайта Gizmodo Дэн Акерман подал на компанию Apple в суд за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Reuters. По словам Акермана, компания создатели фильма "Тетрис" в лице Apple незаконно использовала материалы из его книги "The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World". Писатель считает, что фильм похож на его произведение "почти во всех важных моментах, включая определенные главы и страницы книги". Акерман обратился в суд с иском о возмещении денежного ущерба в размере не менее 6% от производственного бюджета фильма в 80 миллионов долларов. Журналист заявил, что в 2016-м отправлял подготовленную к публикации копию книги в компанию Tetris. По его словам, фирма отказалась лицензировать свою интеллектуальную собственность для проектов, связанных с книгой Акермана, и отговорили продюсеров, которые были заинтересованы в ее адаптации. Премьера фильма "Тетрис" состоялась на платформе Apple TV в марте 2023 года. Картина рассказывает о предпринимателе Хенке Роджерсе, который отправляется в Россию, чтобы встретиться с разработчиком "Тетриса" Алексеем Пажитновым и лицензировать игру на новой игровой системе Nintendo. В ролях - Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева, Энтони Бойл.