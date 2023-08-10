Как создателям фильма «Два, три, демон, приди» удалось напугать весь мир

В российский прокат выходит фильм ужасов «Два, три, демон, приди» — новейшая победа студии А24, картина австралийских дебютантов, братьев-близнецов Дэнни и Майкла Филиппу. «Лента.ру» рассказывает, как в русском названии фильма появились демоны, и анализирует причины успеха хоррора.

© Лента.ру

У группы подростков из австралийской Аделаиды новое развлечение. Теперь они собираются на вечеринки не курить и выпивать, а общаться с духами. Досуг обеспечивает невесть как попавшая к ним гипсовая рука, взявшись за которую можно сначала ненадолго увидеть, а затем и впустить в свое сознание случайного призрака. Процесс спиритических сеансов снимают на телефон, ролики быстро становятся вирусными. И вот уже попробовать вступить в контакт с потусторонним спешат трое друзей: юный Райли (Джо Берд) со старшей сестрой Джейд (Александра Дженсен) и Миа (Софи Уайлд). Для Мии вечеринка — способ сбежать от отца, который уже два года пребывает в депрессии. Поначалу все идет хорошо: контактеры сверкают черными глазами и потешно кривляются, взамен получая заряд адреналина. Однако в какой-то момент Мии является ее ушедшая из жизни мать, а игра с этого момента перестает быть безобидной — не только для девушки, но и для всех окружающих.

Видео дня

Всего за несколько лет студия A24 окончательно превратилась из нишевой компании в трендсеттера — достаточно вспомнить оскаровский триумф фильма «Все везде и сразу». Еще недавно сложно было представить, что инертные киноакадемики могут наградить не просто развлекательное кино, а сюрреалистическое городское фэнтези. И никто, кажется, не удивится, если фаворитом следующей церемонии станут «Все страхи Бо» Ари Астера — во всяком случае, продюсеры явно на это настроены. Приятно, что помимо продвижения Астера и дуэта Дэниелсов (авторов «Все везде и сразу»), скауты A24 заняты поиском новых талантов. В этом поиске они не ограничиваются Америкой и Европой, тем более что информационное пространство избавляет их от физических перемещений по миру.

Новейшее приобретение студии А24 — австралийский дуэт братьев-близнецов Дэнни и Майкла Филиппу

Они начинали с YouTube-шоу, теперь же пошли в режиссуру, и их дебют — одна из самых громких мировых премьер нынешнего года, настоящее открытие. Отметим, что творили Филиппу все же самостоятельно — А24 выступили лишь дистрибьютором, зато право на прокат было вырвано компанией у гигантов вроде Universal. В американском прокате стоивший 4,5 миллиона долларов «Два, три, демон, приди» уже собрал больше 20 миллионов, теперь дело за остальным миром, где картину тоже принимают великолепно. Братья-режиссеры тем временем сообщают, что у них уже готов полностью снятый на мобильные телефоны приквел картины, который они в скором времени надеются выпустить.

«Два, три, демон, приди» — редкий сегодня фильм-событие, вовремя добравшийся до российского проката, однако попал он к нам с некоторыми нюансами. Прежде всего это касается перевода названия. Никакой заглавной считалочки в фильме нет. Оригинальное название здесь не очень броское — Talk To Me («Поговори со мной»), — однако оно куда точнее отражает суть и смысл аттракциона, вокруг которого строится драматургия. Зрители, которые будут весь сеанс ждать какого-нибудь демона, наверняка почувствуют себя обманутыми. Придется пережить и дубляж, будто бы выполненный бодрыми пенсионерами, фантазирующими на тему молодежного сленга. Окончательно обесценить просмотр фильма в российском кинотеатре, несмотря на все усилия, не удалось, однако все это стоит учитывать, отправляясь в кинотеатр.

Точкой подключения и сопереживания становится остроумно выдуманная игра. Обладающая мистическими свойствами гипсовая рука — это альтернатива и запрещенным веществам, и прочим экстремальным развлечениям. Применение, впрочем, максимально схоже: пока медиум в корчах переживает мистический опыт, остальные подростки снимают это на телефон или просто ржут. Филиппу подчеркивают обыденность, привычность и обманчивую безопасность новой забавы — в конце концов, людей с черными контактными линзами и идиотскими ухмылками можно встретить и на улице. Как всякая игра, эта постепенно становится опаснее, ставки растут, а главное — проявляется скрытое противостояние двух миров. Не только живые используют призраков, чтобы скоротать вечер, но и те, в свою очередь, стремятся хоть как-то вернуться к жизни. Главная заслуга авторов здесь — ловкое обновление формулы, знакомой по «Восставшему из ада» и другим классическим хоррорам, которую никак не получается воспроизвести в их современных сиквелах и ребутах.

Другое дело, что ключевую ставку «Два, три, демон, приди» все же делает на драматургическую механику в духе Ари Астера. Филиппу очень экономно демонстрируют свою несомненную визуальную фантазию и куда охотнее пытаются вывести фильм в пространство метафоры

Столкновение с потусторонним в итоге оказывается способом поговорить про боль утраты, проживание психологической травмы и на прочие темы, для обсуждения которых люди обычно ходя на психотерапию, а не на фильмы про чертовщину. Об этом же были «Реинкарнация» и «Солнцестояние» Астера (или, скажем, «Маяк» Роберта Эггерса), а предтечей моды на возвышенный хоррор стал Ларс фон Триер со своим освистанным на старте «Антихристом». Однако великий датчанин сумел в свое время совместить психологию и достоверные образы зла (вспомним лисичку). Новейшие же его последователи ставят метафоры выше честной трансляции ужаса, поэтому на долговременной дистанции они и проигрывают, — если не верите, пересмотрите самого первого «Восставшего из ада» Клайва Баркера. Несмотря на картонные стены и наивные спецэффекты, мороз по коже от этой картины продирает до сих пор.