"Барби" запретили к показу в Кувейте

В Кувейте запретили показ комедии "Барби" за несоответствие моральным нормам и распространение идей, противоречащих традиционным ценностям. Об этом сообщает "ТАСС" с ссылкой на информационное агентство CUNA.

© Кадр из фильма "Барби"

По словам замминистра информации и культуры страны, до запрета власти попросили удалить из кинокартины сцены, которые поощряют непристойное поведение или искажают доминирующие в обществе ценности.

При этом государственный деятель отметил, что комитет по надзору за фильмами намерен "предотвращать все, что оскорбляет нормы морали или подстрекает к нарушению общественного порядка, обычаев и традиций и продвигает чуждые обществу идеи". Подобные меры будут реализовываться в отношении любой ленты, которая продвигает противоречащие видению общества ценности.

Помимо нашумевшей комедии о приключениях куклы Барби в реальном мире в стране запретили показ фильма ужасов "Поговори со мной".