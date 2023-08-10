Выход «Дэдпула 3» официально перенесен

Компания Disney перенесла премьеру «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях. Об этом сообщает The Direct.

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Картина должна была выйти в мае 2023 года, но в июле сообщалось, что съемки проекта приостановили из-за забастовок Гильдии актеров США. Сейчас Disney исключила «Дэдпул 3» из списка предстоящих релизов с сентября 2023 года по июнь 2024 года.

The Direct подчеркивает, что в списке Disney есть отметка, что обновленный список может быть изменен. Однако то, что из него исключили предстоящий фильм с Райаном Рейнольдсом, подтверждает тот факт, что лента не выйдет в запланированную дату.

При этом неизвестно, когда компания планирует выпустить фильм на большие экраны.

В начале июля сообщалось, что съемки триквела «Дэдпула» приостановлены из-за забастовки актеров. Картина стала первым крупным проектом, пострадавшим от акций артистов.