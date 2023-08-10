Барби: как пластмассовая кукла стала звездой голливудского фильма

Многие из тех, кто узнал о выходе фильма «Барби», наверняка подумали, что в этом кино «пластмассовый мир» победил«. Однако дело обстоит не совсем так. Лента стала отнюдь не милым «розовым» кино для девочек, а вполне взрослым фильмом, который вызывал бурную реакцию у рецензентов, критиков и зрителей. Вспомним историю куклы Барби, узнаем когда в «розовой вселенной» появились персонажи в инвалидных колясках и с ожирением, как фильм о кукольных" проблемах сорвал кассу в мировом прокате и вызвал неоднозначные эмоции зрителей. И конечно, расскажем, когда фильм «Барби» выйдет в России.

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Кто придумал куклу Барби

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Вопреки распространенному мнению Рут Хэндлер вовсе не придумала куклу Барби сама. Образ длинноногой девушки был взят из немецких комиксов для взрослых про предприимчивую и расчетливую Бильд Лилли, которая пользовалась своей красотой, чтобы обманывать богатых ухажеров. Куклу Лилли в стиле pin-up с 1955 года производила компания Heinz Frank, а продавали ее для взрослых.

В 1959 году Рут — жена основателя компании Mattel Эллиота Хэндлера выступила с предложением выпустить куклу для девочек, с которой им было бы удобно играть, копируя различные ситуации из взрослой жизни. В то время пластиковые куклы выпускались только в виде пупсов, а девочкам, по наблюдениям Рут, нужны были куклы-взрослые.

В качестве примера такой куклы Рут Хэндлер решила предложить Бильд Лилли. Благодаря тому, что супруге основателя компании невозможно было отказать, бренд Mattel приобрел права на немецкую куклу. Рут изменила макияж и внешность модели, назвала ее Барби в честь своей дочери, и игрушку выпустили на рынок.

Первые две модели были брюнеткой и блондинкой и продавались в купальных костюмах, за которые требовалось доплатить отдельно. Куклы были рассчитаны на девочек в возрасте от 3 до 14 лет.

Когда появилась черная Барби и когда появился Кен

У вселенной Барби богатая история, насчитывающая более 60 лет. Многие из событий, происходившие в мире Барби, имели социальный подтекст. Ознакомимся с наиболее значимыми вехами, которые так или иначе повлияли на объемы продаж кукол.

1960 год. Благодаря движению феминисток на рынке появляются куклы Барби различных профессий: певица, балерина, медсестра, художник-модельер. К 1965 году созданы Барби в образах няни, учительницы, космонавта, в 1991 году — кандидата в президенты, в 2014 году — программиста. К ним прилагаются соответствующие аксессуары.

В 1961 году появился друг Барби — Кен.

1963 год. На рынке большой выбор различных аксессуаров для жизни кукол: домашние животные, мебель, одежда, посуда. У Барби появилась подруга Мидж. Она замужняя дама. С 2002 года в продаже появилась Мидж, которая ждет ребенка, поэтому у нее есть живот, который можно открыть и посмотреть на младенца.

1964 год. Круг общения Барби растет — в продажу поступает младшая сестра Скиппер.

1967 год. По просьбам родителей выпущена Барби в образе ребенка. Модель с детским лицом без косметики покупали плохо, и через 3 года ее производство остановили. В этом же году кукла получила шарниры в области локтей, колен и талии.

В 1969 году появилась первая темнокожая кукла Барби — кукла Кристи.

1977 год. Создано лицо Барби, которое с небольшими изменениями сохранилось до сих пор.

1980 год. Выпущена серия «Куклы мира», куда вошли Барби 11 национальностей с разным цветом кожи.

1987 год. В продажу поступают бабушка и дедушка Барби.

Конец 1980-х годов. Коллекционные Барби в одежде от известных дизайнеров. Куклы не предназначались для игры и стоили очень дорого.

1992 год. Первая говорящая Барби, которая умела произносить следующие фразы: «Достаточно ли у нас одежды?», «Я люблю шоппинг» «Давай устроим вечеринку» и «Математика — это трудно». Новая модель вызвала шквал критики от родителей, педагогов и психологов.

1994 год. В продажу поступает Барби-военнослужащая.

1997 год. Компания Mattel создает куклу-инвалида Бекки, которая сидит в инвалидной коляске. Позже появились куклы с протезами, слуховыми аппаратами, витилиго, с синдромом Дауна.

2000 год. Дизайнеры разработали первую куклу Барби с пропорциями тела, приближенным к реальным.

2013 год. Кукла все еще остается самой популярной игрушкой в мире, но продажи Барби начинают падать.

2014 год. Дополнительно к Барби можно приобрести набор недостатков: накладные шрамы, прыщи, веснушки, растяжки.

2015 год. Создается Барби со встроенной камерой и микрофоном. Ее можно подключить к компьютеру.

2016 год. На рынок выходит Барби-толстушка. Прообразом куклы стала plus-size модель Эшли Грэм, которая также подготовила коллекцию одежды для полной куклы. Многие наряды стали миниатюрными копиями образов самой Эшли.

2017 год. Для завоевания рынка арабских стран создается Барби в хиджабе.

2022 год. Продажи куклы Барби по всему миру упали на 27%.

Как зовут Барби и другие интересные факты о ней Полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс.

Барби критикуют за навязывание шаблонов поведения девочкам.

Врачи и психологи отмечают: желая быть похожими на Барби, девочки получают диагнозы «анорексия» и «булимия».

В парижском музее «Гревен» есть единственная в мире восковая фигура не человека, а куклы — Барби.

В 2009 году компания Fiat с разрешения Mattel выпустила Барби-версию автомобиля Fiat 500. Внутренняя отделка салона представлена в розовом цвете, колпаки и приборная панель украшены стразами.

В Тайбэе в 2013 году открылось первое в мире тематическое Барби-кафе.

В конце июля 2023 года в прокат вышел фильм «Барби» производства компании Warner Bros.

Почему кассовые сборы «Барби» зашкаливают?

Фильм «Барби» при бюджете $100 млн заработал в прокате более $1 млрд. По мнению экспертов, для такой популярности есть несколько причин:

Звездный актерский состав. По крайней мере главные роли исполняют популярные Марго Робби и Райан Гослинг.

Хорошая игра актеров. Эксперты отмечают: несмотря на всю спорность сюжета, актерам прекрасно удалось воплотить на экране образы персонажей.

В фильме немало удачных шуток и ситуаций, в которых не только американцы, но и зрители остальных стран сумели разглядеть пародии и аллегории на современное общество.

Игрушечный мир привлекает потенциальных зрителей своим кажущимся комфортом и отсутствием проблем.

Многие женщины узнают в одной из героинь фильма себя, женщину в современном мире, которой надо быть одновременно сильной и слабой, здоровой и красивой, много работать и ни на что не жаловаться.

Кроме того, немалую роль сыграла и продуманная маркетинговая кампания киностудии. Однако, судя по отзывам зрителей, многие моменты оставляют ряд вопросов после просмотра фильма.

Почему на фильм «Барби» много отрицательных отзывов?

В прокат фильм «Барби» был выпущен с рейтингом PG-13, согласно которому просмотр данной ленты нежелателен для детей младше 13 лет. Причиной тому множество социально значимых тем, которые затрагиваются в ленте. Однако показаны они сквозь призму сатиры, самоиронии общества над своими устоями, которые в игрушечном мире доведены до абсурда.

Возможно, именно такая подача стала причиной того, что многих зрителей разочаровал фильм, где утрированы понятия феминизма, матриархата и надуманности ряда гендерных вопросов. В кино идут вчерашние девочки, которые ожидают увидеть на экране красивый благополучный мир кукол, который так завораживал их еще несколько лет назад. Вместо этого на их глазах разворачивается драма, где успешная и счастливая Барби оказывается в реальном мире, полном социальных противоречий. А потом ее спутник Кен переносит все эти проблемы в кукольный мир, опять же, доводя их до абсурда. Не похоже на кукольную жизнь, которую многие ожидали увидеть, не так ли?

При этом рецензии на фильм «Барби» профессиональных критиков не столь однобоки. Эксперты, высказывая различные оценки о сценарии, сюжете и общем посыле ленты, тем не менее отмечают, что кино было снято на высоком уровне. Качественная картинка, продуманная вселенная, удачно подобранные костюмы и способы реализации «пластмассового мира» на экране оставляют впечатление красивого кино.

Именно поэтому, чтобы составить собственное мнение, стоит увидеть этот фильм. Однако в РФ с этим проблемы.

Когда фильм «Барби» выйдет в России?

Когда фильм «Барби» выйдет на российские экраны? Этот вопрос волнует не только поклонников Марго Робби, Райана Гослинга и самой куклы Барби, но и тех, кто своими глазами жаждет увидеть, так ли хорош или плох этот фильм, как о нем пишут.