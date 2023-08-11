«Барби» провалилась в прокате на одном из крупнейших кинорынков мира

Комедия «Барби» Греты Гервиг, несмотря на успех в мировом прокате, провалилась в Южной Корее — аналитики связывают это с культурными противоречиями, пишет The Hollywood Reporter.

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По данным Корейского совета по кино, фильм «Барби» занял лишь восьмое место в корейском прокате за уикенд с 4 по 6 августа, собрав $273 тысячи, при этом коэффициент предварительной продажи билетов составил всего 1,2%, тогда как для фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», который выходит в Южной Корее 15 августа, этот показатель составил 35,8%. Предположительно, «Барби» вызвала отторжение у жителей Южной Кореи, так как в стране не поддерживается феминизм, а одной из ключевых идей фильма является расширение прав и возможностей женщин.