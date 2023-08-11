Новый сезон «Тима и Тома» стартует в «МУЛЬТ в кино»

Если вы соскучились по мультсериалу «Тима и Тома», не переживайте — с 12 августа в кинотеатрах страны стартует очередной выпуск увлекательного альманаха для детей «МУЛЬТ в кино», в котором покажут первую серию из нового сезона анимационного сериала «Тима и Тома» от ГК «Рики».

© Кадр из мультсериала «Тима и Тома

О чём речь?

В третьем по счету сезоне зрителей ждёт ещё больше приключений, необычных открытий и, самое интересное — появление новых важных персонажей — бабушки и дедушки. Неслучайно первая серия называется «Приятные сюрпризы», ведь в деревню Пряники приезжают погостить дедушка Дима и бабушка Нина.

Вместе с друзьями главные герои готовят праздник в честь их прибытия, но, как это часто бывает, ничего не идёт так, как задумывалось. Украсить дом не выходит, пирог, который они пекут в честь родных, подгорает в печке, а старое кресло, сохранённое Тимой специально для дедушки, ломается.