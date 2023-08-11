Из цифровой версии «Человека-паука: Паутина вселенных» вырезали важные диалоги

Пару дней назад мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» официально вышел в онлайне. Ленту можно посмотреть во множестве сервисов, включая Amazon и iTunes.

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Некоторые зрители пожаловались, что цифровая версия ленты Sony сильно отличается от театральной. К примеру, авторы вырезали одну из реплик Майлза Моралеса, которую он произносит во время разговора с Мигелем О'Хара (Человек-паук 2099).

В театральной версии Майлз говорил: «Нет, я пойду своим путём», а затем заявлял, что «идёт домой». Из цифровой версии вторую фразу почему-то вырезали. Sony также убрала из мультфильма некоторые реплики Гвен.

Помимо этого, фанаты отметили, что в определённых моментах создатели изменили и анимации.

Очень жаль, что цифровая версия «Паутины вселенных» оказалась неполной. Многого из того, что было в театральном релизе, либо не хватает, либо полностью изменено. Надеюсь, с выходом на Blu-ray ситуация исправится.