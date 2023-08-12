Фанаты «Терминатора» выступили против продолжения серии

Знаменитый голливудский режиссер Джеймс Кэмерон заявил о начале работы над сценарием к новой части «Терминатора». Третья часть фильма провалилась в прокате, и Кэмерон решил еще раз попытаться снять достойное продолжение легендарной серии фильмов.

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В прошлом веке на экранах вышла первая часть «Терминатора», которая покорила зрителей. Вскоре режиссер выпустил вторую часть, и ее приняли так же тепло. Однако потом Кэмерон продал права на серию, и новые фильмы не смогли повторить успех.

Спустя некоторое время режиссер вернул себе права и снял третью часть, которая провалилась в прокате, передает krym.news. В неудаче Кэмерон обвинил постаревших актеров. После этого он решил собраться с силами и выпустить еще одну часть фильма. Однако зрители выразили недоумение после известия о том, что сниматься будут те же актеры, которые подверглись критике режиссера.