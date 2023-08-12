Режиссер рассказал о съемках докфильма о Достоевском

На Сахалине омич Иван Захаренко поделился своим опытом, как при помощи интернациональной команды снять фильм о русском писателе. В Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа проходит Фестиваль уличного кино. Это крупнейший в стране зрительский смотр короткого метра, который ежегодно охватывает более 500 тысяч зрителей по всей России. В этом году фестиваль впервые доехал до Сахалина. Под открытым небом жители и гости города увидели российские короткометражки последних лет, вошедшие в конкурсную и внеконкурсную программы, документальные фильмы и мультфильмы советской анимации, а также самые кассовые российские фильмы ("Вызов", "Дыхание", "Холоп", "Чебурашка").

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Специальную программу для фестиваля подготовила Международная сеть TV BRICS, являющаяся информационным партнёром мероприятия. В рамках неё состоялся мастер-класс от омича Ивана Захаренко, ведущего режиссёра специальных проектов TV BRICS и телеканала "Продвижение", режиссёра игрового короткометражного и документального кино. Он рассказал о своём опыте международного продакшена в документальном кинематографе, в частности, о своём фильме "Достоевский межконтинентальный" (16+), который уже показали в пяти странах.

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"Фестивали - это, с одной стороны, фокус-группа с особо требовательным зрителем, возможность вживую выйти к аудитории, обменяться эмоциями, а с другой - платформа для будущего развития B2B-связей между кинопроизводителями и дистрибьютерами. Здесь начинается потенциальный путь ко-продукции. А значит больше интересной работы, навыка, экспериментов. Нам важно делиться опытом с региональными партнерами, приглашать их к сотрудничеству, их контент всегда самобытен, оттого и интересен зарубежному зрителю, - рассказал "Омск Здесь" Иван Захаренко.

В создании картины приняли участие CGTN-RUS (Глобальная телевизионная сеть Китая); медиаконгломерат Бразилии Grupo Bandeirantes de Comunicação; холдинг Moja Media (ЮАР); региональная телекомпания Malai Murasu TV (Индия) и Российский центр науки и культуры в Ченнаи (Индия). Российским партнёром в производстве фильма является телеканал "Продвижение". Фильм был представлен на площадках крупных фестивалей документального кино, поддерживаемых международной сетью TV BRICS. Лента будет адаптирована на английский, португальский и китайский языки.