СМИ: голливудские забастовки в лучшем случае завершатся в октябре

Издание Vanity Fair опросило авторитетных деятелей киноиндустрии насчет продолжающихся забастовок в Голливуде, и выяснило, что они не ждут разрешения ситуации раньше октября 2023 года.

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Журналисты пообщались с шоураннером сериалов, агентом, исполнительным директором, продюсером, и публицистом. Все они пожелали остаться анонимными. Первые трое называют октябрь, как своеобразный компромисс между длительностью забастовки и потерями, которые несут все стороны: сценаристы и актеры не получают зарплату, студии не получают контент. В таких условиях трудно выстроить даже краткосрочное бизнес планирование, не говоря уже о средних и дальних дистанциях.

Продюсер и публицист дают бОльшие сроки для урегулирования ситуации. По их мнению, при благоприятном исходе стороны смогут договориться не раньше ноября из-за зашкаливающих эмоций участников забастовки. Если этого не произойдет, тогда вопрос будет решаться в 2024 году, после рождественских и новогодних праздников.