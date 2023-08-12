СМИ: голливудские забастовки в лучшем случае завершатся в октябре

СМИ: голливудские забастовки могут завершиться в лучшем случае в октябре
Издание Vanity Fair опросило авторитетных деятелей киноиндустрии насчет продолжающихся забастовок в Голливуде, и выяснило, что они не ждут разрешения ситуации раньше октября 2023 года.
Журналисты пообщались с шоураннером сериалов, агентом, исполнительным директором, продюсером, и публицистом. Все они пожелали остаться анонимными. Первые трое называют октябрь, как своеобразный компромисс между длительностью забастовки и потерями, которые несут все стороны: сценаристы и актеры не получают зарплату, студии не получают контент. В таких условиях трудно выстроить даже краткосрочное бизнес планирование, не говоря уже о средних и дальних дистанциях.
Продюсер и публицист дают бОльшие сроки для урегулирования ситуации. По их мнению, при благоприятном исходе стороны смогут договориться не раньше ноября из-за зашкаливающих эмоций участников забастовки. Если этого не произойдет, тогда вопрос будет решаться в 2024 году, после рождественских и новогодних праздников.
Забастовка сценаристов началась 2 мая. Позже к ним присоединились и актеры. По предварительным оценкам, всего более 160 тыс. человек отказываются выходить на работу, пока студии не пересмотрят систему оплаты труда и не учтут другие требования участников акции. В частности, бастующие требуют ограничить использование искусственного интеллекта при разработке фильмов. Сценаристы не хотят, чтобы ИИ писал или изменял их наработки, а актеры не хотят, чтобы их образы оцифровывались и использовались без их ведома.
СМИ: голливудские забастовки могут завершиться в лучшем случае в октябре