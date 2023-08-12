Гильдия сценаристов может возобновить переговоры со студиями

Гильдия сценаристов (WGA) сообщила, что рассмотрит предложение о возобновлении переговоров с голливудскими студиями, сообщает The Hollywood Reporter. Такое предложение было озвучено впервые с начала забастовки профсоюза, которая длится с мая 2023 года.

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"Мы оценим их предложение и после обсуждения вернемся к ним с ответом WGA на следующей неделе", — сообщили членам гильдии.

Переговоры вели президент Альянса продюсеров кино и телевидения AMTPTP Кэрол Ломбардини и помощник исполнительного директора WGA West и главный переговорщик Эллен Штуцман. О встрече было объявлено 10 августа, после того как Ломбардини обратилась к членам гильдии в надежде, что они отреагируют на предложение о встрече, выдвинутое еще 4 августа. При этом обе организации подчеркнули, что пока воздержатся от комментариев.

В мае WGA объявила забастовку после длительных переговоров с представителями студий. Основным требованием было повышение заработных плат и запрет замещать специалистов нейросетями. Стороны не смогли договориться.