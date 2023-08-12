Фильм «Привет, мама» покажут на Международном кинофестивале

В центре сюжета - 36-летняя Кира, которая работает в аэропорту Пулково и живет вместе со своей младшей сестрой Верой и двумя племянницами.

Несколько лет назад Киру и Веру выгнала из дома родная мать. Теперь родительница пропала без вести, надо признать ее умершей, оформить наследство и наконец-то разъехаться, чтобы начать жить своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять, она искренне любит такую семью, состоящую из сестер, и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется.