Фильм «Привет, мама» покажут на Международном кинофестивале

Фильм «Привет, мама» с Аглаей Тарасовой покажут на кинофестивале в Сан-Себастьяне
На Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании пройдет премьера картины «Привет, мама» с Дарьей Савельевой и Аглаей Тарасовой в главных ролях, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
В центре сюжета - 36-летняя Кира, которая работает в аэропорту Пулково и живет вместе со своей младшей сестрой Верой и двумя племянницами.
Несколько лет назад Киру и Веру выгнала из дома родная мать. Теперь родительница пропала без вести, надо признать ее умершей, оформить наследство и наконец-то разъехаться, чтобы начать жить своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять, она искренне любит такую семью, состоящую из сестер, и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется.
Фильм «Привет, мама» стал режиссерским дебютом сценаристки Или Малаховой, чьи работы как соавтора сценария участвовали во многих международных и российских кинофестивалях – Канны, Локарно, «Кинотавр». В Сан-Себастьяне Малахова поборется за приз среди молодых режиссеров.