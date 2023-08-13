Малахов оценил нашумевший фильм «Барби»: «Ушел спустя 30 минут»

Известный телеведущий Андрей Малахов раскритиковал фильм о кукле «Барби». Он пожалел, что купил билет на эту картину, и покинул зал до ее окончания. По словам звезды, вместе с ним вышли еще несколько человек.

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«Кстати, фильм, собравший в прокате миллиард долларов, – полнейшая чушь! Ушел спустя 30 минут, до меня 4 человека вышли из кинотеатра. Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!» – пишет ведущий в своем телеграм-канале.

В России фильм еще не вышел в прокат, однако скоро его можно будет посмотреть в русском дубляже. Копии фильмов могут привезти из Армении.