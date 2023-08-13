Появились первые отзывы на «Синего Жука» от DC

«Синий Жук» выделяется на фоне предыдущих релизов DC, и, будем честными, в основном благодаря латиноамериканскому колориту. Фильм смешной, эмоциональный, а экшн-сцены с Жуком были потрясающими! Актёрский состав великолепен, но особенно блеснули Маридуэнья и Лопес. С нетерпением жду продолжения! Поздравляю, Анхель Мануэль Сото!



С радостью сообщаю, что «Синий Жук» Анхеля Мануэля Сото — это отличное кино! Не только великолепное представление Хайме Рейеса, но и дань уважения латиноамериканской культуре, в центре которой — семья.