Звезда сериала «Кухня» раскрыла пол своего будущего ребенка

У нас будет дочка. <...> Когда мы сообщили близким новость о пополнении в нашей семье, вместе с поздравлениями мы получили пару вопросов о том, планируется ли у нас в будущем популярное торжество под названием гендер-пати. Мы единогласно пришли к мнению, что для нас это что-то сокровенное, семейное, личное… То, что не хочется превращать в яркое и громкое шоу. Да, сейчас это модно, но мы не гонимся за модой, а идем за своими чувствами и интуицией, — написала Кузьмина.