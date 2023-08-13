Настя Ивлеева показала, как дочь Гузеевой работает ее гримером
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала подготовку к фильму «Мальвина». Изюминкой данной работы стал тот факт, что в съемочную группу вошла дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова. 23-летняя девушка решила выступить в роли гримера.
«Шок! Прямо сейчас на ваших глазах дочь Гузеевой делает прическу женщине, которая играет Мальвину, - сообщила Ивлеева в своем блоге. – Леля, смачно харкни мне в лицо, пожалуйста».
На обнародованных кадрах Бухарова запечатлена в процессе работы над прической Ивлеевой. Некоторые комментаторы отметили, что Ольга якобы выглядит непредставительно для выбранной ею профессии.