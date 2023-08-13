Настя Ивлеева показала, как дочь Гузеевой работает ее гримером

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева показала подготовку к фильму «Мальвина». Изюминкой данной работы стал тот факт, что в съемочную группу вошла дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова. 23-летняя девушка решила выступить в роли гримера.