Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот" возглавил российский прокат

Самый ожидаемый иностранный релиз в России, мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" (Ladybug & Cat Noir: Awakening), собрал уже 185,7 млн рублей. Старт проката запланирован на 17 августа, а сейчас идут показы в формате превью.

© Кадр из мультфильма "Леди Баг и Супер-Кот"

На втором месте - "Баба Яга спасает мир" с 84,9 млн рублей (233,4 млн рублей за две недели), замыкает тройку лидеров новинка "Два, три, демон приди!" с 41,9 млн рублей.