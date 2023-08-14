Продюсеры "Барби" приступили к работе над сиквелом

Продюсеры фильма "Барби" приступили к работе над продолжением
Фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях собрал по всему миру более 1 миллиарда долларов. На фоне такого успеха продюсеры кинокартины уже начали переговоры о работе над ее продолжением, сообщает The Sun.
По словам источника, имя которого не называется, с работавшей над созданием комедии командой связались для обсуждения деталей сиквела.
"Еще рано утверждать, но уже сейчас очевидно, что производители заинтересованы в привлечении к созданию сиквела той же команды, что работала над первой частью. Соответствующие электронные письма были отправлены, но более точные детали должны быть доработаны", – приводятся слова анонимного информатора.
Фильм вышел в прокат месяц назад, но уже стал вторым самым кассовым фильмом Warner Bros. В нем рассказывается история путешествия Барби и Кена в реальный мир после изгнания куклы из Барбиленда.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что "Барби" запретили к показу в Кувейте.