Фильм «Барби» выйдет в онлайне 4 сентября

По данным сайта DVDsreleasedates, фильм «Барби» выйдет в онлайне уже 4 сентября. Таким образом, лента с Райаном Гослингом и Марго Робби проведёт в кинотеатрах примерно полтора месяца, после чего отправится на цифровые площадки.

© Кадр из фильма "Барби"

Столь короткий срок большого проката необычен, особенно с учётом высоких сборов. Лента Гретты Гервиг собрала уже $ 1,18 млрд и продолжает удерживать интерес мировой аудитории. Так, в США картина лидирует уже четыре недели подряд и готовится обойти рекордный результат для Warner Bros. — «Тёмного рыцаря».