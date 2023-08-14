Фильм «Барби» выйдет в онлайне 4 сентября
По данным сайта DVDsreleasedates, фильм «Барби» выйдет в онлайне уже 4 сентября. Таким образом, лента с Райаном Гослингом и Марго Робби проведёт в кинотеатрах примерно полтора месяца, после чего отправится на цифровые площадки.
Столь короткий срок большого проката необычен, особенно с учётом высоких сборов. Лента Гретты Гервиг собрала уже $ 1,18 млрд и продолжает удерживать интерес мировой аудитории. Так, в США картина лидирует уже четыре недели подряд и готовится обойти рекордный результат для Warner Bros. — «Тёмного рыцаря».
«Барби» рассказывает историю знаменитой куклы. Она живёт в Барбиленде — месте, населённом одними Барби и Кенами. Девушка наслаждается своей идеальной жизнью, как вдруг однажды перестаёт соответствовать местным нормам красоты. Героиня Марго Робби и Кен в исполнении Райана Гослинга отправляются в реальный мир, чтобы исправить ситуацию.