«Триггер.Фильм»: что известно о самой ожидаемой драме

14 ноября 2023 года на стриминговой платформе выходит драма про психолога-провокатора. Фильм рассказывает об Артеме Стрелецком, психологе с провокативным методом. По сюжету главный герой решает полностью изменить свою жизнь, но прошлое его настигает.

© Кадр из сериала "Триггер"

Сюжет фильма

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Фильм выходит в качестве продолжения сериала. Успех второго сезона был удивительным, поэтому создатели решили сделать полнометражное продолжение.

Сюжет фильма продолжает хронологию сериала: Артем Стрелецкий переезжает в город, где был счастлив в детстве с мамой. Он находит работу, не связанную с психологией, заводит новые отношения. Герой пытается разобраться в себе: расставить приоритеты в жизни, понять свои ценности.

Режиссер проекта — Александра Ремизова, продюссировала первые два сезона. Она по сути и придумала образ главного героя — циничного и дерзкого специалиста, который с помощью одного сеанса может решить проблему клиента.

Создатели фильма уверяют, что в фильме Артем вновь будет использовать свои профессиональные навыки психолога. Прошлое не будет его отпускать, и найдет даже в новом городе.

Давайте вспомним сюжет сериала, последняя серия которого вышла 14 мая 2022 года на платформе "Кинопоиск".

Сюжет сериала

1 сезон

В первом сезоне нам рассказывают как главный герой — Артем Стрелецкий, выходит из тюрьмы по условно-досрочному освобождению. Он оказался там по обвинению в доведении до самоубийства своего клиента. После выхода из тюрьмы он сталкивается с суровой реальностью: его прошлая жизнь разрушена. У жены появился новый ухажер, а отец не хочет с ним общаться. Артем разбирается в своей жизни и начинает психологическую практику.

Первый сезон закончился на шокирующей новости — Артем узнал, что его жена родила сына от отца Стрелецкого. Сериал был продлен на второй сезон, и вскоре зрители смогли насладиться новыми кейсами и жизненной драмой героя.

2 сезон

Во втором сезоне Артем попал в психиатрическую больницу из-за немыслимой новости. Но вскоре он вышел из нее и начал разбираться в своей жизни. Этот сезон больше первого сконцентрирован на личной драме героя — он пытается разобраться, что для него по-настоящему важно.