$96.70-0.72105.66-0.91

Фильм «Барби» стал самым кассовым релизом киностудии Warner Bros.

Фильм «Барби» стал самым кассовым релизом киностудии Warner Bros., сообщил телеканал CNN со ссылкой на киностудию.

Фильм «Барби» стал самым кассовым релизом киностудии Warner Bros.
© Лента.ру

Как уточнили журналисты, в американском прокате он собрал 537,4 миллиона долларов и обошел по сборам «Темного рыцаря» Кристофера Нолана (536 миллионов долларов).

Как уточнили в компании, в мировом прокате картина преодолела отметку в 1,2 миллиарда долларов. Это делает режиссера Грету Гервиг первой женщиной-режиссером, снявшим фильм, который собрал такую рекордную сумму в прокате.

Ранее стало известно, что гонорар Марго Робби за участие в фильме «Барби» составил 50 миллионов долларов. Такая сумма складывается из заработной платы Робби за участие в проекте, а также с процентов кассовых сборов картины.

Продюсеры картины работают над второй частью после успеха в кинопрокате.