Стала известна дата цифровой премьеры фильма «Барби»

Сатирическая комедия «Барби» режиссера Греты Гервиг выйдет в сетевой прокат уже 4 сентября. Об этом сообщает DVDsreleasedates.

© Вечерняя Москва

После 1,5 месяца офлайн-проката картина с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях будет доступна на цифровых экранах в 4К на Amazon Video и iTunes, говорится на сайте.

Фильм вышел в прокат 21 июля и стал самым кассовым за первые выходные, заработав в мировом прокате свыше 330 миллионов долларов. Такие показатели являются лучшим стартом года и самым успешным проектом женщины-режиссера за всю историю североамериканского проката. «Вечерняя Москва» спросила у кинокритиков, чем объясняется коммерческий успех фильма.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, в ведомство не поступали заявки на прокатные удостоверения по фильмам «Барби» (киностудия Warner Bros.) и «Оппенгеймер» (студия Universal Pictures). Отвечая на вопрос, могут ли «Барби» и «Оппенгеймер» появиться в российских кинотеатрах, Любимова отметила, что может рассуждать только с точки зрения выдачи прокатных удостоверений. На сайтах кинотеатров сеансы этих фильмов не появились.