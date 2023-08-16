Первые оценки фильма «Синий Жук»: критики остались довольны лентой

В среду, 16 августа, появились первые обзоры супергеройского фильма от DC «Синий Жук». По словам рецензентов, он создаёт атмосферу «Железного Человека» и предлагает искреннюю и трогательную историю о семье и моральных ценностях.

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В целом, критики остались довольны картиной: на агрегаторе Metacritic оценка картины составила 62 балла на основе 29 рецензий.

На Rotten Tomatoes фильм получил 88% «свежести» на основе 49 отзывов, что можно назвать весьма хорошим результатом.

Журналист The Wrap Уильям Биббиани (85 баллов из 100) отметил, что лента получилась крайне самодостаточной.

Находясь вдали от большинства махинаций кинематографической вселенной, «Синий жук» представляет собой самодостаточный и грамотно сделанный фильм, который входит в число лучших фильмов расширенной вселенной DC.

Обозревательница Fresh Fiction Кортни Говард (4 балла из 5) заявила, что «Синий жук» предлагает ряд смелых и оригинальных идей, однако сам сюжет крайне стереотипен и не отличается от другой супергероики.

«Синий Жук» лучше всего проявляет себя, когда предлагает что-то смелое, оригинальное и искреннее, хотя и здесь его подстерегают несколько упрощённых, стереотипных супергеройских сюжетов.

Её коллега Алонсо Дуральде из The Film Verdict считает, что Джейми Рейес с его семьёй получились невероятно интересными персонажами.

«Синий Жук» настолько свеж и интересен, что Хайме Рейес и его семья просто заслуживают того, чтобы быть в центре всех последующих событий.

Фильм расскажет о подростке Джейми Рейесе, который находит странного синего жука. Парень приносит его домой, и насекомое наделяет героя невероятной силой и уникальной бронёй.