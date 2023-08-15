В России покажут боевик «Ограбление из будущего»

В России 17 августа на экраны кинотеатров выходит научно-фантастическая картина «Ограбление из будущего» о путешествиях во времени. Это работа известного своими научно-фантастическими фильмами и хоррорами режиссёра Брюса Уэмпла.

© Кадр из фильма "Ограбление из будущего"

Красная нить фильма — путешествия во времени. Главный герой — Ли Уорнер, который со своей командой крадёт секреты ещё до того, как они появятся. Таблетка Z+ позволяет пользователю обмениваться своим сознанием со своим завтрашним «Я» на один час. Но такая деятельность требует соблюдения набора строгих правил для путешествий во времени, чтобы практически не влиять на время. И если что-то идёт не так, как запланировано, Уорнер с командой должны исправить все ошибки для спасения своих прошлого, настоящего и будущего. На роль Ли Уорнера был выбран актёр Грант Шумахер.

Идея «Ограбления из будущего» пришла Брюсу Уэмплу в 2013 году. В 2015 году он работал вместе с писателем Майком Ладью над созданием мрачного триллера «Деформация времени», фильма о человеке, сон которого отправляет его разум в путешествие во времени.