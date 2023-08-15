Умерла первая британская участница "Евровидения" Патрисия Бредин

На 89-м году жизни умерла британская певица Патрисия Бредин. Она представляла Великобританию на втором в истории конкурсе "Евровидение" в 1957 году.

Патрисия Бредин родилась в 1935 году. На конкурсе она спела песню All, которая до 2015 года оставалось самой короткой в истории смотра. Выступление Патрисии было оценено на 6 баллов, она заняла тогда 7-е место.