98 баллов из 100 — зрители восхищаются «Гран Туризмо»

"Фильм сделан хорошо и держал в напряжении всё время. Отличные актёры и отличный сюжет. Мы хлопали после финала, и большинство в зале — тоже. Я бы поставила десять звёзд из пяти.



Этот фильм обязательно нужно посмотреть, если вы любите гонки и игры Gran Turismo.



Я большой любитель время от времени погонять по трассе и который могу подтвердить, что этот фильм вызовет только приятные эмоции у энтузиастов автоспорта, автоиндустрии и видеоигр".