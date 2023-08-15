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98 баллов из 100 — зрители восхищаются фильмом «Гран Туризмо» по одноименной игре

Зрители очень высоко оценили новый фильм об автогонках «Гран Туризмо», снятый по мотивам одноимённой серии видеоигр.

98 баллов из 100 — зрители восхищаются «Гран Туризмо»
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Средняя оценка на основе рецензий более сотни верифицированных пользователей составила 98 баллов из 100. Примечательно, что ранее критики дали Gran Turismo только 60% «свежести», ругая отсутствие динамики и серых персонажей.

Зрители же оценили визуальные эффекты, ровный темп повествования и реализм. Довольны увиденным остались как простые любители кино, так и фанаты видеоигр Gran Turismo, которые называют ленту хорошим подарком сообществу.

"Фильм сделан хорошо и держал в напряжении всё время. Отличные актёры и отличный сюжет. Мы хлопали после финала, и большинство в зале — тоже. Я бы поставила десять звёзд из пяти.

Этот фильм обязательно нужно посмотреть, если вы любите гонки и игры Gran Turismo.

Я большой любитель время от времени погонять по трассе и который могу подтвердить, что этот фильм вызовет только приятные эмоции у энтузиастов автоспорта, автоиндустрии и видеоигр".

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