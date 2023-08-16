Мода на пленочное кино возвращается

Центральным событием «Ночи кино» станет киноконцерт «Необычное чудо», в этом году он будет посвящен 90-летию выдающегося театрального кинорежиссера Марка Захарова.

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Песни из его постановок «пошли» в культуру и засели в наших душах. Концерт проведет заслуженный артист Российской Федерации Александр Лазарев. На это мероприятие любой желающий может попасть абсолютно бесплатно, главное — успеть зарегистрироваться. Важно отметить, что мы подготовили масштабную программу для детей, потому что хотим, чтобы они приходили в кино. Как известно, в этом году «Смешарикам» исполняется 20 лет. Многие выросли на этом мультфильме.

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Сотрудничаем с ними мы уже много лет: у нас даже есть проект «Малышарики идут в «Москино». А в этом году в кинотеатре «Космос» будет организована большая программа, посвященная такому важному событию. Кроме того, вместе с Московской фабрикой мороженого мы разработали новый десерт, который будет носить название «Кинолента». И 26 августа в 12 часов мы будем бесплатно угощать посетителей этим вкусным десертом. А для совсем маленьких посетителей в кинотеатре «Березка» будут показывать лучшую советскую и российскую анимацию.

Конечно, нельзя не упомянуть, что у нас есть необычная и оригинальная тенденция: показывать кино в нестандартных местах, например на арках в Парке Горького. В таких случаях мы используем 35-миллиметровые пленки и создаем тематические показы. В этом году их будет три. Первый будет посвящен выдающимся советским и российским кинокомпозиторам, это будет фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», который покажут в парке «Зарядье». Во дворе Музея Москвы можно будет посмотреть фильм «Господин оформитель». А на «Союзмультфильме» мы покажем «Тайну третьей планеты» и «Фильм, фильм, фильм».

Отдельно хотелось бы сказать, что мы сделаем акцент на фильмах Латинской Америки. Нам очень важно понять, какое кино они выбирают, как снимают и что предлагают нам. Будут показаны картины из Доминиканы, Панамы, Перу, Мексики, Аргентины. Многие россияне знакомы с их сериальным сегментом, а про фильмы знают мало.