В Фонде кино во время защиты анимационных фильмов, о которой ранее писала "РГ" , впервые показали новый трейлер полнометражного мультфильма "Доктор Динозавров". Обозреватель "РГ" попросила его специально для наших читателей.

По сюжету мультфильма, в семье Динозавровых разлад. Отец, Доктор занят спасением некогда знаменитого музея палеонтологии. Сын Доктора - Фил, страдает от неразделенной любви, а дочь Линда потерялась в мире компьютерных игр. Все меняется в тот день, когда семья попадает через секретный портал в доисторический мир...