«Леди Баг и Супер-Кот» возглавил российский бокс-офис
Мультфильм Джереми Зага «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» возглавил российский бокс-офис. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Начав прокат в формате превью, фильм заработал 172 млн руб. В истории компании «Экспонента Фильм» этот старт стал лучшим, также это рекордный старт среди независимой анимации в российском прокате.
По сюжету мультфильма во французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Простые школьники, когда городу угрожает опасность, превращаются в супергероев — Маринетт в Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Свои суперспособности они хранят в тайне.
На втором месте оказался фильм «Баба Яга спасает мир», нарастивший общую кассу до 227 млн руб.
Третью строчку занимает комедия «За Палыча!», общая касса которой составила 210 млн руб. Четвертое и пятое места — у хоррора «Два, три, демон, приди!» и у драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в одной из главных ролей.