«Леди Баг и Супер-Кот» возглавил российский бокс-офис

Мультфильм Джереми Зага «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» возглавил российский бокс-офис. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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Начав прокат в формате превью, фильм заработал 172 млн руб. В истории компании «Экспонента Фильм» этот старт стал лучшим, также это рекордный старт среди независимой анимации в российском прокате.

По сюжету мультфильма во французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Простые школьники, когда городу угрожает опасность, превращаются в супергероев — Маринетт в Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Свои суперспособности они хранят в тайне.

На втором месте оказался фильм «Баба Яга спасает мир», нарастивший общую кассу до 227 млн руб.