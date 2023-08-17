В Тамбове снимут кино о работе местных волонтёров

Сумма гранта составила около 380 тысяч рублей. Фильм должен развеять заблуждения по поводу волонтёров и на их личных примерах показать, что помогать – это легко и почётно. Арина Меркулова собирается снять три документальных фильма в формате короткометражек. У неё есть опыт в волонтёрстве, поэтому и темы она выбирает о добровольчестве.