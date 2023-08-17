В Тамбове снимут кино о работе местных волонтёров
В Тамбове собираются снять фильм о работе местных волонтёров. Методист Дома молодёжи города Арина Меркулова выиграла грант на осуществление своей задумки.
Деньги она вложит в проект «Документальный фильм «Найди свой путь!». Она была участницей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физлиц Федерального агентства по делам молодёжи.
Сумма гранта составила около 380 тысяч рублей. Фильм должен развеять заблуждения по поводу волонтёров и на их личных примерах показать, что помогать – это легко и почётно. Арина Меркулова собирается снять три документальных фильма в формате короткометражек. У неё есть опыт в волонтёрстве, поэтому и темы она выбирает о добровольчестве.