Стала известна дата выхода фильма «Барби» в Сети

Официальный релиз картины «Барби» состоится уже 5 сентября. Новость об этом сообщил портал Variety, ссылающийся на Amazon.

© Кадр из фильма "Барби"

Ранее СМИ сообщали о дате 4 сентября, однако впоследствии дата была скорректирована.

Кинолента Греты Гервиг вышла в мировой прокат в июле. Она смогла освоить 1.2 миллиарда долларов. Картине удалось обойти по сборам «Тёмного рыцаря». Проект стал самым кассовым в США у Warner Bros.

В картине снимались Райан Гослинг и Марго Робби. Сюжетная линия рассказывает о легендарной кукле Барби, которую изгоняют из Барбилэнд в реальный мир.