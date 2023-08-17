Аргентина готова обсуждать прокат фильма "Вызов" в стране

"Переговоров по прокату фильма в Аргентине пока нет. Но есть некоторые возможности, которые могут помочь выпустить в прокат этот фильм в Аргентине", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. "Этот фильм фантастический", - добавил он.