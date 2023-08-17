Аргентина готова обсуждать прокат фильма "Вызов" в стране
Аргентинская сторона видит возможности для проката российского фильма "Вызов" в стране. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Аргентины по итогам показа киноленты в Москве для посольств латиноамериканских стран.
"Переговоров по прокату фильма в Аргентине пока нет. Но есть некоторые возможности, которые могут помочь выпустить в прокат этот фильм в Аргентине", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. "Этот фильм фантастический", - добавил он.
Ранее в московском в кинотеатре "Художественный" состоялся специальный показ фильма "Вызов",организованный Российским обществом дружбы с Кубой. На мероприятие были приглашены представители посольств стран Латинской Америки. Фильм показан на русском языке с испанскими субтитрами.