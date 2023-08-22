Экранизации, которые стали известнее книг

Когда книги экранизируются, читатели делятся на два лагеря: кому-то фильм кажется несоответствующим сюжету, другим же, наоборот, нравится новое прочтение.

© Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

"Рамблер" разобрался, какие кинокартины полюбились зрителям больше первоисточников.

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"Челюсти"

Мало кто знает, но знаменитый блокбастер Стивена Спилберга основан на одноименном романе Питера Бенчли. Фильм “Челюсти” получился очень ярким для своего времени и превзошел книгу благодаря визуальным эффектам.

Тревожные саундтреки, атмосфера приближающейся опасности, сделали его классикой саспенса. Удивительно, что ужас в фильме создавался при том, что Спилберг минимизировал время демонстрации акулы в кадре.

"Американский психопат"

Культовое кино “Американский психопат” основывалось на одноименном романе Брета Истона Эллиса. В оригинале Патрик Бейтман, главный герой ленты, выглядел довольно серым и неинтересным персонажем.

В кинокартине Кристиан Бэйл изобразил его довольно харизматичным злодеем, несмотря на всю неоправданную жестокость и жажду убийств героя. По ночам он убивает девушек, а утром возвращается в офис, ничем не выдавая свою садистскую сущность.

"Маленькие женщины"

Грета Гервиг, снявшая фильм по мотиву одноименного романа, переосмыслила его сюжет. Она сняла кинокартину, идущую не по классической хронологии сюжета: флэшбеки героинь из детства чередуются с настоящим временем. Фильм рассказывает о четырех девушках, мечтающих самореализоваться во времена, когда главная задача женщины — выйти замуж.

Гервиг сохраняет уютную атмосферу дома, описанную в книге. Флэшбеки героинь в детство показаны в мягких пастельных тонах, что только подчеркивает теплоту этих моментов.

"Бойцовский клуб"

Кинолента Дэвида Финчера стала популярнее, чем одноименный роман Чака Паланика. В экранизации довольно много времени уделено разговорам Рассказчика со своим альтер-эго, кроме того режиссер добавил много деталей.