Когда «Оппенгеймер» будет доступен для просмотра

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» после выхода на экраны стал настоящим феноменом. Он появился в прокате в один день с фильмом Греты Гервиг «Барби» и заработал за первые три дня в прокате впечатляющие $80,5 млн.

В главной роли снялся Киллиан Мерфи, который рассказывает о создании атомной бомбы во время Второй мировой войны. В частности, речь идет о человеке, ответственном за успешное осуществление Манхэттенского проекта. При этом «Барби» появится на цифровых носителях очень скоро, а вот желающим посмотреть «Оппенгеймер» не выходя из дома придётся подождать ещё немного.

Когда фильм «Оппенгеймер» вышел в прокат?

Премьера фильма «Оппенгеймер» состоялась в преддверии бунта SAG-AFTRA 13 июля в Великобритании. Актёры прошли по красной дорожке, а затем ушли с мероприятия пораньше, чтобы присоединиться к забастовке, как сказал Нолан во время премьеры. Фильм официально вышел на экраны 21 июля, в тот же день, что и «Барби». Культурный феномен уже окрестили «Барбигеймер», поскольку зрители стекались в кинотеатры, чтобы посмотреть оба фильма подряд.

Каков срок проката «Оппенгеймера»?

Ранее, в 2021 году, издание Variety писало, что Нолан попросил Universal предоставить фильму эксклюзивное театральное окно продолжительностью от 90 до 120 дней. Однако пока неясно, было ли получено такое разрешение.

Когда фильм «Оппенгеймер» будет доступен на стримингах?

Несмотря на то, что фильм «Барби» появится в цифровом прокате 5 сентября, «Оппенгеймер» может выйти в цифру гораздо позже, учитывая просьбу Нолана о более длительном кинотеатральном окне. Самое раннее, когда он будет доступен для потокового вещания — это 19 октября. Однако более вероятно, что фильм появится в потоковых сервисах не раньше ноября.

Где можно будет посмотреть фильм «Оппенгеймер»?