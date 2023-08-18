Акция «Ночь кино» пройдет в Москве 26 августа

Общегородская акция «Ночь кино» в этом году охватит более чем 120 различных площадок Москвы. Приобщиться к кинематографу жители и гости столицы смогут 26 августа в преддверии Дня российского кино.

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Программа приурочена к 90-летию со дня рождения Марка Анатольевича Захарова — режиссера, сценариста и педагога.

Акция начнется с программы «Ночь кино детям»: в кинотеатре «Москино Космос» в 12:00 стартует праздник с конкурсами и призами. «Тула» и «Факел» покажут мультсериал «Дети Арктики», а кинотеатр «Березка» продемонстрирует отечественные короткометражные мультфильмы.

Взрослых ждет программа «Открытые границы», в рамках которой пройдут показы современного кинематографа Латинской Америки. Картины на языке оригинала с русскими субтитрами можно увидеть в кинозалах сети «Москино» и в здании Новой Третьяковки.

Любителям документального кино советуем не пропустить фильм «Великая Отечественная в хронике ТАСС» в «Спутнике». А в кинотеатре «Москино Салют» пройдет марафон короткого метра, где покажут работы из шорт-листов российских кинофестивалей и сборник работ московских киношкол.

Кроме того, зрителей ждет программа «Не пропустите» с телеспектаклями и концертами музыкального театра и экскурсии.