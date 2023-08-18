Почему стоит посмотреть фильм «Боксер»

Фильм «Боксёр» рассказывает историю олимпийского чемпиона.

Акан Сатаев давно считается одним из лучших и популярных режиссёров Казахстана. За его плечами уже такие успешные работы, как «Томирис» и «Рэкетир», которые, по сути, и принесли ему славу. У Сатаева узнаваемый почерк, его фильмы, как правило, довольно масштабные, и при этом он удачно комбинирует драму и экшен.

«Боксёр» — ещё одна картина режиссёра, которая займёт достойное место в его резюме. Здесь Акан сконцентрировал весь фильм вокруг фигуры главного героя, но при этом декорировал его в привычном стиле, визуально добавив «тёмных красок». Стоит ещё учесть, что хороших фильмов про бокс в принципе выходит не так много, так что очередное пополнение в этой коллекции — только плюс.

Сюжет

Центральная фигура картины — казахстанский боксёр Серик Сапиев, надежда страны и капитан национальной команды по боксу. Это классический байопик, который повествует об истории успеха бойца, не остановившегося перед разного рода трудностями и идущего к своей давней мечте — олимпийскому золоту.

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Начинается всё не с яркой и красочной истории победы, а с того, что Сапиев проигрывает на Олимпиаде-2008 в Пекине и встаёт перед тяжёлым выбором — либо перейти в профессионалы и обеспечивать себя и семью деньгами, либо подняться в другую весовую категорию и начать всё с нуля, чтобы спустя четыре года снова попробовать выиграть Олимпийские игры.

Фильм снят с большим вниманием к деталям и очень ровный по качеству, пусть его и нельзя назвать шедевром. Приятно видеть, что достойные картины про бокс умеют снимать не только на Западе. Увы, в России в последние годы толковых боксёрских фильмов практически не выходило. Последним был «Мистер Нокаут», но там режиссёры допустили значительное количество исторических ошибок, а ближе к концу картина скатилась в откровенную «клюкву». Не спасла даже приличная актёрская игра.

Вся картина структурирована в виде интервью. Сапиеву задают вопросы о его карьере, и он погружается в воспоминания, как проходил этот тяжёлый путь. Помимо непосредственно поединков и тренировок, нам раскрывают домашний быт Серика, его отношения с семьёй. Братья, к примеру, довольно легко относятся к поражению бойца, а мать вообще предпочитает бои не смотреть. Отдельной линией идут отношения Сапиева с тренером: есть и конфликты, есть немало разногласий, но в итоге они идут одним путём и остаются близки.

Эмоциональная концовка

Всем прекрасно известно, как должна завершиться история, но режиссёру удаётся передать эмоциональную составляющую, и это заставляет переживать за Сапиева, который преодолел себя, все сложности, нашёл мотивацию вернуться и попытаться ещё раз и в итоге достигает своей цели. Нет какой-то выдуманной драматургии, но смотрятся финальные сцены всё равно на одном дыхании.

Стоит смотреть?

Однозначно, картина заслуживает просмотра хотя бы в рамках ознакомления с данной историей, которую передали достаточно хорошо. Разумеется, есть недочёты и недостатки, где-то актёрам не хватает убедительности, какие-то сцены с боями просто не очень реалистичны, а кадры с тренировками зачастую затянуты. Однако это то, что несильно влияет на оценку фильма. «Боксёра» стоит посмотреть и оценить. Возможно, кому-то фильм поможет вынести определённые уроки.

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Понравилось

История, заложенная в сюжет

Качество съёмки

Достойный подбор актёров

Не понравилось

Музыкальное сопровождение из рэп-хитов периодически превращает фильм в клип

Затянутые сцены тренировок

Где смотреть?