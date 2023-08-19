Стала известна дата премьеры новых «Гардемаринов»

Актер Дмитрий Харатьян рассказал, когда выйдут новые серии популярного фильма «Гардемарины». Об этом шла речь во время общения с журналистами на фестивале «Таврида.АРТ».

«Четвертый и пятый фильмы выйдут в широкий прокат 5 октября и 16 ноября соответственно», - сказал Харатьян.

Он добавил, что совсем скоро всех россиян ждет встреча с продолжением «Гардемаринов». Харатьян уточнил, что новые фильмы снимали в Крыму: сначала в Севастополе, а потом на Казантипе.