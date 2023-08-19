Ирина Старшенбаум сыграет царевну в фильме «Огниво»

Главные роли в фильме сыграют Ирина Старшенбаум, Ян Цапник, Роман Евдокимов и Антонина Бойко. В центре сюжета - веселый и хитроумный паренек Ваня из сказочного Берендеева царства, он привык никогда не теряться. Если что – любого вокруг пальца обведет. А если надо - и солдатом притворится. Но однажды находит Ваня огниво – зажигалку, по-современному. Из огнива вдруг появляется царевна Даша и просит помощи. Приходится ему сражаться и за царевну, и за правду, и за надежду.