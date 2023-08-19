Ирина Старшенбаум сыграет царевну в фильме «Огниво»

Ирина Старшенбаум сыграет царевну в сказочном кинофильме «Огниво»
Начались съемки фильма «Огниво» по мотивам одного из самых известных произведений Ганса Христиана Андерсена, сообщает PR-отдел ВГТРК.
Главные роли в фильме сыграют Ирина Старшенбаум, Ян Цапник, Роман Евдокимов и Антонина Бойко. В центре сюжета - веселый и хитроумный паренек Ваня из сказочного Берендеева царства, он привык никогда не теряться. Если что – любого вокруг пальца обведет. А если надо - и солдатом притворится. Но однажды находит Ваня огниво – зажигалку, по-современному. Из огнива вдруг появляется царевна Даша и просит помощи. Приходится ему сражаться и за царевну, и за правду, и за надежду.
Ваню и его лошадку по имени Куда-надо ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг.
Основная часть съемок пройдет в Новгородской области на территории исторических объектов - Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья. Также некоторые сцены будут снимать в республике Карелия и в Санкт-Петербурге.