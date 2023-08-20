Marvel работает над фильмом «Тор 5»

Инсайдер из мира шоу-бизнеса MyTimeToShineHello написал в Twitter, что Marvel Studios работает над пятой частью супергеройского блокбастера про Тора.

Источник отметил, что студия пока не подписала контракт с режиссером Тайкой Вайтити, однако рассматривает мужа Риты Оры на эту должность.

Незадолго до этого Вайтити порассуждал на тему того, каким должен быть антагонист пятой части.

«Не думаю, что у нас может быть злодей слабее Хелы. Чувствую, что нужно сделать шаг вперед и добавить того, кто окажется более грозным», — заявил Вайтити.

В июне актер Крис Хемсворт, исполнивший в картине «Тор: Любовь и Гром» главную роль, назвал фильм слишком глупым. Он также признался, что ему было одновременно смешно и неловко, когда восьмилетние друзья его сына критиковали новый блокбастер Marvel. Им не понравились спецэффекты и обилие юмора в фильме.