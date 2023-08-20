Тайка Вайтити рассказал, каким видит злодея в «Торе 5»
Режиссер Тайка Вайтити признался, что хочет видеть антагонистом в супергеройском фильме «Тор 5» персонажа, превышающего по силе сестру Тора Хелу. Его слова передает Variety.
Издание отмечает, что пока «Тор 5» не находится в разработке, но режиссер последней вышедшей части «Тор: Любовь и Гром» Вайтити уже помечтал о возможном сюжете в новой ленте.
«Не думаю, что у нас может быть злодей слабее Хелы. Чувствую, что нужно сделать шаг вперед и добавить того, кто окажется более грозным», — заявил Вайтити.
В июне актер Крис Хемсворт, исполнивший в картине «Тор: Любовь и Гром» главную роль, назвал фильм слишком глупым. Он также признался, что ему было одновременно смешно и неловко, когда восьмилетние друзья его сына критиковали новый блокбастер Marvel. Им не понравились спецэффекты и обилие юмора в фильме.
Премьера «Тора» состоялась 23 июня 2022 года. На стриминговом сервисе Disney+ блокбастер вышел 8 сентября. Он вошел в список самых худших фильмов Marvel по версии кинокритиков.