Тайка Вайтити рассказал, каким видит злодея в «Торе 5»

Режиссер Тайка Вайтити признался, что хочет видеть антагонистом в супергеройском фильме «Тор 5» персонажа, превышающего по силе сестру Тора Хелу. Его слова передает Variety.

© Газета.Ru

Издание отмечает, что пока «Тор 5» не находится в разработке, но режиссер последней вышедшей части «Тор: Любовь и Гром» Вайтити уже помечтал о возможном сюжете в новой ленте.

«Не думаю, что у нас может быть злодей слабее Хелы. Чувствую, что нужно сделать шаг вперед и добавить того, кто окажется более грозным», — заявил Вайтити.

В июне актер Крис Хемсворт, исполнивший в картине «Тор: Любовь и Гром» главную роль, назвал фильм слишком глупым. Он также признался, что ему было одновременно смешно и неловко, когда восьмилетние друзья его сына критиковали новый блокбастер Marvel. Им не понравились спецэффекты и обилие юмора в фильме.