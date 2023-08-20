Сборы «Трансформеров 7» составили $ 437 млн

Сегодня, 20 августа, стало известно , что мировые сборы «Трансформеры: Восхождение Звероботов» превысили $ 437 млн. Картина показала худший результат среди всех фильмов франшизы.

События фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернутся в 1994 году — двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. Среди героев будут Оптимус Прайм, Бамблби и другие роботы.