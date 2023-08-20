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Сборы «Трансформеров 7» составили $ 437 млн

Сегодня, 20 августа, стало известно, что мировые сборы «Трансформеры: Восхождение Звероботов» превысили $ 437 млн. Картина показала худший результат среди всех фильмов франшизы.

Сборы «Трансформеров 7» составили $ 437 млн
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События фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» развернутся в 1994 году — двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией и столкнутся с трансформерами. Среди героев будут Оптимус Прайм, Бамблби и другие роботы.

11 июля картина вышла в ряде цифровых площадок, включая Prime Video.

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