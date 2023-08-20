Объявлены победители кинофестиваля "Короче"

"Я не знаю, что будет дальше, но этот формат [полного метра], который я оттягивал до последнего, случился. На каждом этапе я не думал, что будет следующий, здесь совершенно другой подход в отличие от того, что я делал на телевидении и на платформах. Для меня это самый искренний вариант, поэтому я подписал себя [в фильме] не как Батуллин, а как Батулла. По паспорту я Батуллин - это больше исполнительская форма будет с этих пор, а все самое искреннее будет под моей настоящей фамилией", - сказал режиссер в беседе с ТАСС.