Весь третий акт «Черной вдовы» переделали во время съемок

Актёр Дэвид Харбор, сыгравший в «Чёрной вдове» Красного Стража, во время интервью в подкасте Happy Sad Confused рассказал, что Marvel Studios полностью переделала весь третий акт ленты. Притом случилось это прямо во время съёмок.

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По словам Харбора, в компании очень любят свободу. Особенно если она касается каких-то частей фильмов.

В Marvel переделывают всё, даже крупные постановки. В этом их интересная особенность. Весь третий акт «Чёрной вдовы» был переделан прямо во время съёмок, что просто невероятно. Им нравится такой стиль свободы.