$93.40-0.34101.48-0.70

7 мультгероев с зелеными волосами

Мультфильмы зачастую позволяют воплотить на экране самые смелые фантазии: о магии, чудесах, невероятных приключениях и других волшебных вещах.

7 мультгероев с зелеными волосами
© Tlum.ru

У некоторых фантазии поменьше, например, покрасить волосы в какой-нибудь яркий цвет. Кому-то не разрешают родители, кто-то боится экспериментировать, а кому-то не позволяет дресс-код на работе.

Видео дня

Тлум.Ру собрал подборку из 7 мультгероев с зелёными волосами — они самые разные, добрые, злые, весёлые и вредные. Выбирайте любимчика!

№ 1. Несмеяна, «Сказочный патруль»

Tlum.ru

Имя Несмеяны говорит за неё само. Она постоянно чем-то недовольна, о чём не забывает напомнить другим — чтобы не забывали. Она очень язвительная, а подшутить над другими студентами — её любимое занятие. Героиня очень ленивая, учёба для неё явно стоит не на первом месте — даже если девушка посещает занятия, то мешает другим ученикам. Эту зеленоволоску точно можно назвать своего рода бунтаркой.

№ 2. Сейлор Плутон, «Красавица-воин Сейлор Мун»

Tlum.ru

Сейлор Плутон (или Сэцуна Мэйо) особенная — она, в отличие от других героинь, умеет закрывает Дверь Пространства-Времени для всех незваных гостей. Из-за такого могущества Сейлор Плутон страдает одиночеством. Дочь повелителя времени, принцесса холодной и безжизненной планеты, она кажется такой же отстранённой, но на деле она заботливая и добрая.

№ 3. Верта, «Фиксики»

Tlum.ru

Верта — тот случай, когда яркие неформальные волосы вовсе не означают, что перед нами девушка, которой плевать на устои. Она — «лицо» класса Симки, деловая и очень проактивная героиня. Верта сначала может показаться эгоистичной, однако, если узнать её получше, она раскроется иначе.

№ 4. Брезгливость, «Головоломка»

Tlum.ru

Если у Несмеяны есть ещё какие-то черты характера кроме, собственно, недовольства жизнью, то Брезгливость оправдывает своё имя по максимуму. И цвет волос у неё соответствующий — очень часто неприятные запахи в мультфильмах изображают именно зелёным цветом.

№ 5. Люси, «Клуб Винкс»

Tlum.ru

Среди ведьмочек в «Клубе Винкс» множество зеленоволосых девушек, но Люси точно выделяется среди них, ведь она вполне могла быть феей, однако что-то пошло не так. Люси преследуют неудачи, а, пытаясь исправить ситуацию, она делает ещё хуже. Она добровольно отказалась быть феей, чтобы не прослыть «неудачницей».

№ 6. Ферб, «Финес и Ферб»

Tlum.ru

Зелёные волосы в мультфильмах есть не только у девушек — Ферб Флетчер тоже отличается этой особенностью. Он сообразительный, отважный и мужественный — настоящий пример для подражания для своего брата. А ещё он может собрать любой, даже самый сложный механизм.

№ 7. Деку, «Моя геройская академия»

Tlum.ru

Цвет Деку (или Изуку Мидория) — зелёный, так что неудивительно, что и волосы у него именно такие. Необычная шевелюра — не редкость для аниме, но Изуку сам по себе особенный. Он целеустремлённый, прилежный, и при этом скромный и вежливый. Настоящий герой.