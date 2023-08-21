Терешкову сыграет гимнастка
Первую женщину-космонавта в кинофильме сыграет... гимнастка. А еще одна ключевая роль досталась фигуристке.
Начались съемки картины «1963. Время, вперед!» об отправке на околоземную орбиту легендарной Валентины Терешковой. Продюсеры решили для затравки сделать сначала короткометражку, которая одновременно станет тизером будущего сериала. Целый фильм, пусть и небольшой, в качестве рекламной акции более масштабного проекта - это удивительно. Как и то, что Терешкову сыграет не актриса, а гимнастка - олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье Ульяна Донскова. Еще одну значимую роль отдали фигуристке Аделине Сотниковой.
Титулованных спортсменов и до этого привлекали к работе в кино. Например, в сериале «Жаркий лед» в свое время снимались фигуристы Алексей Ягудин, Роман Костомаров и Алексей Тихонов. Однако и сериал был про спорт... А тут - про космос. Правда, в сценарии речь идет о подготовке к полету. А это предполагает множество эпизодов с серьезными физическими нагрузками. И кто, как не спортсмены, их выдержит... Обычно в таких случаях нанимают подготовленных дублеров. А крупный план снимают все-таки с профессиональными актерами. Но молодая режиссер Саша Парацельс в случае с «Время, вперед!» решила пойти своим путем. Что же из этого выйдет?
- Сам жанр такого советского байопика довольно стандартный, - говорит киновед Вячеслав Шмыров. - Все построено по одним и тем же драматургических лекалам. Это может быть фильм о Терешковой или о ком-то другом - не важно. Важно то, что на такое кино будут затрачены бюджетные деньги, которые никогда не вернутся. И надежды на то, что этот фильм понравится зрителям, нет абсолютно никакой. Сама фигура Терешковой, конечно, очень сложная для воплощения. Даже для профессионального актера. Да, человек летал в космос! Это, конечно, подвиг тренировок и долготерпения. И с этими моментами, конечно, справятся спортсменки. А что еще из жизни Терешковой отобразят? Когда-то она вышла замуж по заданию партии за космонавта Андрияна Николаева. Этот факт будет в байопике? Или его как-то «зашифруют»?.. Я вообще не верю в этот жанр. И мне кажется, что все равно кто там играет: хоть артистки, хоть фигуристки, хоть просто собачки, которые первыми летали в космос. Глупость и цинизм наших кинематографистов в том, что они берутся снимать все что угодно, дабы не остаться без работы. Я не верю, что эта молодая режиссер предложит зрителю что-то интересное. А самое главное - зачем она так начинает свою биографию?