Терешкову сыграет гимнастка

- Сам жанр такого советского байопика довольно стандартный, - говорит киновед Вячеслав Шмыров. - Все построено по одним и тем же драматургических лекалам. Это может быть фильм о Терешковой или о ком-то другом - не важно. Важно то, что на такое кино будут затрачены бюджетные деньги, которые никогда не вернутся. И надежды на то, что этот фильм понравится зрителям, нет абсолютно никакой. Сама фигура Терешковой, конечно, очень сложная для воплощения. Даже для профессионального актера. Да, человек летал в космос! Это, конечно, подвиг тренировок и долготерпения. И с этими моментами, конечно, справятся спортсменки. А что еще из жизни Терешковой отобразят? Когда-то она вышла замуж по заданию партии за космонавта Андрияна Николаева. Этот факт будет в байопике? Или его как-то «зашифруют»?.. Я вообще не верю в этот жанр. И мне кажется, что все равно кто там играет: хоть артистки, хоть фигуристки, хоть просто собачки, которые первыми летали в космос. Глупость и цинизм наших кинематографистов в том, что они берутся снимать все что угодно, дабы не остаться без работы. Я не верю, что эта молодая режиссер предложит зрителю что-то интересное. А самое главное - зачем она так начинает свою биографию?