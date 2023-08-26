Триллеры, которые держат в напряжении до конца

Любители триллеров ценят фильмы за сюжет, который не дает оторваться от экрана. В них нет скримеров и неожиданных убийств, зато есть психология человеческих отношений.

© Кадр из фильма "Шестое чувство"

“Рамблер” сделал подборку из триллеров, которые держат в напряжении до самого конца.

“Прочь”, 2017 год

Молодой фотограф Крис знакомится с родителями своей девушки. Они — типичные аристократы, живущие в огромном особняке. У этих людей много предрассудков и странных привычек: они нанимают только темнокожих слуг. Поначалу все идет хорошо, но потом Крис начинает замечать странности в их поведении.

“Престиж”, 2006 год

Фильм рассказывает о двух друзьях иллюзионистах — Роберте и Альфреде. Со временем их дружба переходит в соперничество на работе, а затем в настоящую вражду.

Иллюзионисты мастерски манипулируют, обманывают других людей, чтобы подставлять друг друга. Роберт и Альфред готовы на все ради достижения своей цели.

“Семь”, 1995 год

По сюжету детектив Уильям Сомерсет собирается выходить на пенсию. За неделю до этого в городе случается жестокое убийство, а руководство приставляет к герою нового напарника.

Кадр из фильма "Семь"

Преступления учащаются, и Уильяма начинают мучать сомнения: стоит ли вернуться к работе, или проще перепоручить ее своему протеже.

“Неоновый демон”, 2016 год

Фильм разоблачает жестокий мир мод. Главная героиня — 16-летняя Джесси, не отличающаяся модельной внешностью.

Ее случайно замечают на одной из фотосессий, благодаря естественной красоте и юности. Слава приносит Джесси не только поклонников, но еще и завистников.

“Шестое чувство”, 1999 год

В центре сюжета детский психиатр Малкольм Кроу. Он знакомится с необычным мальчиком, который видит призраков.

Кадр из фильма "Шестое чувство"