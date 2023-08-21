«Синий жук» показал худший старт среди провальных фильмов DC

Супергеройский фильм по комиксам DC "Синий кук" показал худший старт среди провальных фильмов студии. Об этом сообщает Collider.

Картина вышла на экраны 18 августа, и за первый уикенд в прокате заработала всего $43 млн в мире. $25,4 млн фильм заработал на США.

Другой провалившийся в прокате фильм DC "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" заработал в первые прокатные выходные $81 млн.

Уступил "Синий кук" даже картине "Шазам! Ярость Богов", которая собрала $65,5 млн в первые прокатные выходные.

Главными причинами плохого старта фильма аналитики называют запланированный перезапуск киновселенной DC, из-за чего зрители могли не обратить внимание на "Синего кука", а также забастовку голливудских актеров, из-за которой артисты не участвовали в промо фильма.

При этом журналистам "Синий жук" понравился больше других новых фильмов по вселенной комиксов DC.